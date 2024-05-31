Назван главный «рок-н-рольщик» предвыборной гонки в США Депутат Толмачев: вердикт присяжных органично укладывается в образ Трампа

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп является главным «рок-н-рольщиком» в нынешней предвыборной гонке в США, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что текущие события, в том числе вердикт присяжных, органично укладываются в образ политика. По мнению парламентария, конкуренты Трампа могут попытаться использовать возможную судимость кандидата, но для сторонников он станет жертвой произвола действующей власти.

Конкуренты Дональда [Трампа] будут стараться использовать этот факт, но, в то же время, для сторонников он предстанет жертвой произвола действующей власти. Трамп — рок-н-рольщик от политики, и текущие события вполне органично укладываются в образ. Его репутацию трудно испортить: личностью неоднозначной он был и до вердикта присяжных, — пояснил депутат.

Как отметил Толмачев, в случае с Трампом судимость может не оказать серьезного влияния на выборы. Решение суда не станет помехой на его пути к президентскому креслу, подчеркнул депутат. По словам парламентария, 136 лет лишения свободы являются абсурдным наказанием для Трампа, которое больше напоминает месть. Толмачев добавил, что даже процесс по взятке бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс не является удивительным и ошеломляющим, а просто становится еще одним штрихом к портрету политика.

Жюри присяжных в Нью-Йорке ранее признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе. Экс-главу Белого дома признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.