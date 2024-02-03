В Госдуме ответили на угрозы Данилова и раскрыли его криминальную кличку Депутат ГД Журавлев: секретарь СНБО Данилов в среде криминала носил кличку Мячик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в криминальной среде носил кличку Мячик, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии для NEWS.ru. Он назвал слова Данилова о «демилитаризованной зоне» на территории России оторванными от реальности.

Уроженец Луганска, криминальный авторитет по кличке Мячик, он же Алексей Данилов, окончательно утратил связь с реальностью, угрожая России какой-то зоной безопасности до Москвы или даже Санкт-Петербурга. Он совершенно не видит, что происходит на линии боестолкновения, где по всем направлениям украинская оборона трещит. Пока Киев старается убедить всех в том, что он сильнее, нашим войскам будет проще с ним расправляться, — сказал Журавлев.

Он заявил, что «подобные Мячику в итоге попадут на скамью подсудимых как это было на Нюрнбергском трибунале».

Данилов заявлял в радиоэфире, что войска Украины продвинут демилитаризованную зону «по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга». Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на безопасном удалении от мирных городов РФ.