В Госдуме ответили на слова генсека НАТО про Россию анекдотом про ежа Депутат Журавлев призвал Столтенберга уйти в отставку с «клоунской должности»

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о превосходстве Альянса над Россией похоже на анекдот про ежа, уверявшего всех в своей невероятной силе, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий напомнил, что ежика из анекдота «однажды пнули».

Заявление Столтенберга похоже на анекдот про ежика, уверявшего всех, что он самый сильный. Но его однажды пнули, и оказалось, что он очень легкий. Так и в НАТО — они, конечно, мощнее, только вот ресурсов не хватает, не рассчитали, что столько всего потребуется для противостояния с Россией, — отметил Журавлев.

Собеседник не исключил, что самого Столтенберга не волнует будущее НАТО и он «давно мнит себя на спокойной банковской должности». Депутат добавил, что НАТО без приказов США ничего из себя не представляет.

Столтенбергу пора в отставку со своей клоунской должности. Ему наплевать на будущее НАТО. Он давно мнит себя в спокойной банковской сфере, которая, видимо, была ему обещана. НАТО ровным счетом ничего из себя не представляет и полностью подчиняется приказам из Вашингтона, — подытожил Журавлев.

Ранее Столтенберг заявлял, что группа государств — членов НАТО решила поставить миллион беспилотных летательных аппаратов Украине.

До этого военный обозреватель Виктор Литовкин допустил, что конфликт на Украине может продлиться и три года, и пять лет. По его мнению, Запад готов продолжать его до истощения российских ресурсов, а руководство России так и не обозначило, где проходит граница специальной военной операции.

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, этот пост может занять действующий генеральный секретарь НАТО. Отмечалось, что в задачи «наместника» на Украине будет входить недопущение действий украинских властей, которые не были согласованы с Вашингтоном и Лондоном.