Военный эксперт допустил затягивание конфликта на Украине до 2028 года Военэксперт Литовкин: конфликт на Украине может идти и пять лет

Фото: МО РФ

Конфликт на Украине может идти и три года, и пять лет, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Запад готов продолжать его до истощения российских ресурсов, а руководство России так и не сообщило, где проходит граница специальной военной операции.

Сложно говорить об определенных сроках и насколько затяжным будет конфликт на Украине. Запад намерен продолжать нас давить до полного истощения российских экономических, финансовых и людских ресурсов. Их задача — не победить нас на поле боя, а разорить и ослабить Россию, чтобы она не могла подняться. Прекратить мы это можем, лишь полностью освободив Украину. Так что конфликт может идти и три года, и пять — сейчас предсказать точные сроки невозможно, — заявил Литовкин.

Ранее сегодня, 14 ноября, газета The Economist сообщила, что западные чиновники считают, что конфликт на Украине продлится еще пять лет. В материале издания отмечается, что ни Москва, ни Киев не готовы идти на уступки.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.