На Западе предположили, сколько еще продлится конфликт на Украине Economist: конфликт на Украине может продлиться еще пять лет

Фото: МО Украины

Западные чиновники считают, что конфликт на Украине продлится еще пять лет, пишет газета The Economist. В материале издания отмечается, что ни Москва, ни Киев не готовы идти на уступки.

Тем временем западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, при этом ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны выйти из тупика, — говорится в сообщении газеты.

Ранее стало известно, что линия фронта с ноября прошлого года практически не сдвинулась с места. По данным агентства AFP, этот факт и настрой украинских военных «ставят крест» на широко разрекламированном украинском контрнаступлении.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

На этом фоне в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила об усталости Евросоюза от конфликта на Украине. По ее словам, в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.