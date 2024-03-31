В Госдуме отреагировали на антироссийские высказывания мэра Парижа Депутат Журова: власти Франции хотят избавиться от российских олимпийцев

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Анн Идальго

Власти Франции хотят, чтобы Олимпийские игры прошли без скандалов, поэтому готовы заявить что угодно, лишь бы российские спортсмены отказались от участия в соревнованиях, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. Так она прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским атлетам на Олимпиаде будут не рады.

Власти Франции и мэр Парижа в частности понимают, как сложно им будет обеспечить безопасность наших спортсменов во время Олимпиады, как европейцы отреагируют на их участие. Нельзя исключать, что среди болельщиков на этом фоне начнутся конфликты. Они хотят, чтобы их игры прошли красиво, без скандалов, и поэтому сейчас скажут что угодно, лишь бы российские спортсмены отказались от участия в соревнованиях, — рассказала Журова.

Парламентарий предположила, что мэр Парижа своими заявлениями постаралась психологически воздействовать на российских спортсменов. Она отметила, что атлетам придется справиться с давлением и «поступиться чувством собственного достоинства», чтобы в таких тяжелых условиях выступать на Олимпиаде.

Даже если поедет всего один российский спортсмен, это оттянет на себя все внимание. Полагаю, что мэр Парижа своими заявлениями постаралась психологически воздействовать. Россияне и так выступают в нейтральном статусе, то есть спортсмены, по сути, никто. Не будут учитываться их медали, не будет играть гимн России. Теперь же власти Франции намекают, что атлеты окажутся в еще более худших условиях, чем ожидали, — добавила Журова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мэр Парижа Анн Идальго может навлечь на себя гнев французского бизнеса, если продолжит говорить, что российским спортсменам «не будут рады» в столице. По ее словам, Россия может начать маркировать определенную продукцию из Франции. Это приведет к тому, что представители местного бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа.