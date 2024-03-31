«Пойдут брать штурмом»: в МИД РФ ответили на слова мэра Парижа об атлетах Захарова пригрозила главе Парижа штурмом мэрии после слов о российских атлетах

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анн Идальго

Если мэр Парижа Анн Идальго продолжит говорить, что российским и белорусским спортсменам «не будут рады» в столице, он может навлечь на себя гнев французского бизнеса, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия может начать маркировать определенную продукцию из Франции. Это приведет к тому, что представители местного бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа.

Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами, — написала Захарова.

Дипломат поделилась идеей начать маркировать французскую продукцию наклейками «нам не рады в Москве». По мнению Захаровой, если такое решение примут, российских активистов уже будет «не остановить». При этом она отметила, что в РФ представлен огромный выбор того, чем можно заменить ряд товаров из Франции.

Ранее Захарова выразила мнение, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо подарить карту и учебник по истории. Таким образом дипломат прокомментировала высказывания главы ведомства о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в вооруженный конфликт.