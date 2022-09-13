В Госдуме оценили возможную реакцию ОДКБ на обращение Армении Депутат Госдумы Затулин: Россия должна не допустить конфликта Армении и Азербайджана

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин оценил в беседе с NEWS.ru возможную реакцию Организации Договора о коллективной безопасности на обращение Армении к ОДКБ, ООН и другим структурам в связи с обострением конфликта на армяно-азербайджанской границе 13 сентября. По его словам, в данном случае речь идет прежде всего о реакции России и ее поведении в сложившейся ситуации, и Россия должна не допустить конфликта любыми способами.

В ОДКБ есть Россия и все остальные. Что касается других союзников по ОДКБ, качество этого союза в связи с украинскими событиями не позволяет нам обольщаться, что кто-то за нас будет делать нашу работу, — подчеркнул Затулин.

Он отметил, что России следует проверить сведения о крупномасштабных потерях среди военнослужащих Армении и привести в боевую готовность российскую базу в Гюмри, что является вполне естественной реакцией на обострение обстановки. По его словам, положение усугубляется ситуацией в Армении, правительство которой не пользуется популярностью в силу итогов карабахского конфликта и последующего урегулирования. Тем не менее он выразил надежду на то, что обострение удастся купировать дипломатическими средствами.

Россия должна делать все, чтобы военные действия не разгорались. РФ выгоден мир в этой части Кавказа. Впереди встреча Путина и Эрдогана, я думаю, они будут эти вопросы обсуждать, — заключил Затулин.

Ранее сообщалось, что Армения намерена просить помощи у России, ОДКБ и ООН в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Такое решение было принято по итогам заседания совета безопасности страны, его провел премьер-министр Никол Пашинян.

В Министерстве обороны Азербайджана в ночь на 13 сентября сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых.