В Госдуме объяснили, почему Армения решила проводить военные учения с США Депутат Затулин: Армения решила дистанцироваться от России

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Отказ Армении от проведения военных учений с Россией связан с желанием премьер-министра страны Никола Пашиняна дистанцироваться от Москвы и сменить внешнеполитическую ориентацию, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, в качестве повода для смены курса Пашинян использует ситуацию, сложившуюся в Лачинском коридоре.

Затулин подчеркнул, что премьер-министр Армении также оправдывает свое решение отсутствием значительных действий со стороны России по поддержке армян в период военного конфликта с Азербайджаном, произошедшего в 2020 году. При этом парламентарий считает, что выступать на стороне Еревана, также не отличившегося решительными действиями, Москва вряд ли могла. Сегодня попытки разблокировать Лачинский коридор могут привести к новому конфликту с Баку, считает он.

Ясно, что из-за проведения СВО и конфронтации со странами Запада, нам бы не хотелось открывать второй фронт, и этим пользуются как в Армении, так и в Азербайджане. Со стороны Армении это попытка оправдать свои шаги по предательству Карабаха и предательству армяно-российских отношений, которые складывались веками, — подчеркнул депутат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отказ Армении от учений ОДКБ нуждается в серьезном анализе. По его словам, Москва будет заниматься этим вместе с Ереваном. Вместе с тем он отметил, что в настоящее время нет никаких оснований опасаться того, что партнерские отношения между Россией и Арменией рухнут, так как в их основе лежат национальные интересы двух стран.