Песков объяснил, почему Россия не боится потерять союзника в лице Армении Песков: национальные интересы сохранят отношения между Россией и Арменией

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Владимир Путин с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

Россия и Армения были и остаются близкими союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС. По его словам, сейчас нет оснований опасаться того, что партнерские отношения рухнут, так как в их основе лежат национальные интересы двух стран.

Мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства, — сказал Песков.

Спикер Кремля также высказался о том, станет ли Россия защищать Армению в рамках выполнения обязательств по линии ОДКБ. По словам Пескова, в этом вопросе приходится учитывать решение Еревана о признании территориальной целостности Азербайджана.

Если речь идет о территории Армении, вы знаете, у нас есть обязательства по ОДКБ. Также вы знаете, что после того, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана, — заметил Песков.

Ранее Песков также заявлял о необходимости проанализировать решение армянского правительства проводить военные учения с США, а не с ОДКБ. Речь идет о маневрах Eagle Partner 2023, которые будут проходить с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар».