В Госдуме объяснили, почему 4 октября по всей России включат сирены Депутат Журавлев: в период СВО все системы оповещения должны работать идеально

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия проводит специальную военную операцию, и потому все связанные с оповещением граждан системы должны находиться в идеальном состоянии, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщения о всеобщей проверке систем воздушной тревоги, намеченной в РФ на 4 октября. По словам депутата, в рамках проверки следует отрабатывать в том числе и реакцию населения.

Страна, между прочим, ведет военную спецоперацию, и все системы, связанные с оповещением граждан, должны быть в идеальном состоянии. А для этого, естественно, их требуется периодически тестировать. В том числе отрабатывать не только технику, но и реакцию населения. Каждый должен знать, как поступать в случае, если звучит сирена, куда идти, что брать с собой, — заявил Журавлев.

Он также добавил, что граждане должны быть готовы к любому развитию событий, поскольку России противостоит «коварный и безжалостный враг, который не чурается наносить удары по мирным объектам».

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о том, что на всей территории РФ 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения. Граждан призвали не паниковать при включении сирен воздушной тревоги и прослушать информацию, которая будет в этот момент транслироваться в теле- и радиоэфире. Предполагается, что проверка позволит объективно оценить работоспособность средств оповещения, а также готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем.