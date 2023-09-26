В Госдуме объяснили, когда лучше заводить ребенку домашнего питомца Депутат Бурматов посоветовал заводить собаку или кошку до рождения ребенка

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Заводить домашнего питомца российским семьям лучше до рождения ребенка, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Как пояснил депутат в беседе с «Газетой.Ru», в этом случае уход за кошкой или собакой станет для родителей привычным делом и не будет мешать воспитанию малыша, а ребенок на примере взрослых увидит, как нужно заботиться о четвероногом друге.

Когда появляется ребенок — это уже некая данность, животное уже присутствует в ежедневных ритуалах. То есть ребенок с детства видит, что их кормят, что их выгуливают, их приласкали, с ними поиграли и прочее. Мне кажется, что это <...> проще для всех и органичнее, — высказал мнение Бурматов.

В случае же, если родители решили завести питомца уже после рождения ребенка, то лучше подождать, когда ему исполнится хотя бы три года, продолжил парламентарий. Он считает, что в этом возрасте появляется осознанность, когда ребенок уже начинает понимать, что с животным нужно обращаться аккуратно, что ему может быть больно, что это не игрушка, а живое существо.

При этом законодатель подчеркнул, что это его личное мнение, и главное при общении с домашними животными — не возраст ребенка, а пример, который показывают ему родители.

Важно показывать, что родители не обижают, не бьют животное. Что они его воспитывают, не наказывают. Должно быть, как бы это парадоксально ни звучало, человеческое отношение к животному как к живому существу, — резюмировал политик.

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