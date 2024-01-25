В Госдуме посоветовали актеру Смольянинову побеспокоиться о финансах Депутат ГД Шолохов посоветовал актеру Смольянинову беспокоиться о доходах в РФ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Уехавшему из России актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стоит беспокоиться не за себя или близких, а за свои доходы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, нововведения в законодательстве могут отразиться на финансовом положении артиста.

За родственников в России Смольянинову точно не нужно беспокоиться, за себя тоже. А вот за доходы, благодаря новым законам, пора начинать, — заявил Шолохов.

Ранее Смольянинов рассказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые поговорили с ним от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что хотел бы получить украинское гражданство. По словам актера, это стало бы для него идеальным поворотом событий. Смольянинов уточнил, что ему было бы лучше получить украинский паспорт без огласки, потому что в России у него осталась семья.

Помимо того, Смольянинов сказал, что готов тайно выступить перед украинскими военнослужащими. Актер также признался лже-Ермаку в лице пранкеров, что мог бы дать концерт и для президента Украины Владимира Зеленского. Также Смольянинов рассказал о своем недавнем знакомстве с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам артиста, бывший нефтяник общается с релокантами и призывает их возвращаться на родину для «захвата власти».