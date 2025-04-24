В Госдуме назвали условие превращения гаджетов Apple в «кирпичи» Депутат Толмачев: политика Apple может превратить ее гаджеты в кирпичи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика американской компании Apple может превратить ее гаджеты в неработающие «кирпичи», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, компания продолжает насаждать чуждую России идеологию нетрадиционных отношений.

Американские компании в самих США «прикрутили фитилек» пропаганды нетрадиционных отношений (ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и смены пола после жестких решений [Дональда] Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) в этой сфере. Но на Россию новое видение, судя по всему, не распространяется. Apple продолжает насаждать у нас чуждую и вредоносную идеологию. Что же, суд примет свое решение, а для всех пользователей «яблочной» техники этот случай — очередной звоночек. Рано или поздно, при таком подходе Apple, гаджеты могут превратиться в неработающие «кирпичи», — сказал Толмачев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в России не будут запрещать технику Apple, несмотря на возбужденное дело в отношении американской корпорации о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, основной акцент будет сделан на регулировании контента.