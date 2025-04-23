В ГД определили судьбу Apple после дела о пропаганде ЛГБТ Депутат Свинцов заявил, что технику Apple не запретят после дела об ЛГБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России не будут запрещать технику Apple, несмотря на возбужденное дело в отношении американской корпорации о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что основной акцент будет сделан на регулировании контента.

Я думаю, что запретом техники возбужденное дело не грозит. Я не предвижу такого запрета. Я понимаю, конечно, что необходимо защищать наших граждан максимально корректно, поэтому здесь нюансы, связанные с контентом. Необходимо будет уточнять с точки зрения возможностей Роскомнадзора и других наших служб, как они будут блокировать тот или иной контент, как они будут взаимодействовать. Но я считаю, что это делается для наших будущих отношений, которые в определенной перспективе будут восстановлены между теми компаниями, которые ушли из России, и правительством РФ, — пояснил Свинцов.

По словам депутата, сейчас важно детально проанализировать действия западных компаний, чтобы не допустить ущемления интересов российских пользователей. Он отметил, что миллионы граждан РФ используют продукцию Apple и их права должны быть защищены.

Сейчас задача заключается в том, чтобы максимально конкретно проследить деятельность, которая ведется этими западными компаниями. Миллионы наших граждан, использующих технику Аpple, в этом смысле не должны пострадать. Но и не должны пострадать те, кто может на себе ощутить какой-то негативный эффект от деятельности этих компаний. Все должно быть исключительно в интересах наших граждан, — резюмировал Свинцов.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что возбужденное дело в отношении американской корпорации Apple не повлияет на продажу техники в России. Он пояснил, что административное производство заведено в отношении ирландской компании, которая не ведет деятельность в РФ.