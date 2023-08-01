В Госдуме назвали нецелесообразным законопроект о сроках мобилизации Депутат Соболев заявил о нецелесообразности установления сроков мобилизации в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законопроект о сроках мобилизации нецелесообразен, заявил NEWS.ru член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, внесение таких изменений в законодательство может привести к жертвам. Он также напомнил, что участники специальной военной операции имеют право на два отпуска в год.

Это беспрецедентно, чтобы во время военных действий отпускали в отпуск. Но, чтобы заменить этих военнослужащих, придется провести еще одну частичную мобилизацию. Я думаю, что этого делать не нужно, нам следует завершить СВО, достичь ее целей. Сейчас наша армия увеличивается, и вносить эти изменения не целесообразно ни с военной, ни с политической, ни с моральной точки зрения, — рассказал он.

При этом генерал-лейтенант допустил, что законопроект депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева не будет принят парламентариями. По его мнению, такая инициатива может являться политическим ходом.

Не исключаю, что данная инициатива — политический ход, на который в конечном счете никто не пойдет, — заявил Соболев.

Законопроект о сроках мобилизации предполагает внесение изменений в статью 19 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». При этом в тексте документа не указано, на какой срок будут призываться военнообязанные после объявления мобилизации. Как сообщает издание 116.ru, в настоящее время законопроект Шарафиева находится на рассмотрении Госсовета Татарстана. В случае, если он будет принят региональными парламентариями, его направят в Госдуму.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об усилении наказаний за нарушение правил воинского призыва. Он предполагает введение штрафов за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Отсутствие явки в военкомат по повестке без достойной причины теперь будет караться штрафом в размере 30 тысяч рублей.