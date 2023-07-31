Путин ввел штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

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Президент России Владимир Путин подписал ряд законодательных актов, которые усиливают наказание за нарушение правил воинского призыва. Среди них — закон, устанавливающий штрафы за отсутствие содействия военному комиссариату в процессе мобилизации. Отсутствие явки в военкомат по повестке без достойной причины теперь будет караться штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Утвержденный президентом закон вводит в Кодекс об административных правонарушениях новую статью 19.38. Она предусматривает штрафы за задержку уведомления или обеспечения явки мобилизованных лиц, а также за отказ в помощи этому процессу. Штрафы для должностных лиц составят 60-80 тысяч рублей, а для юридических лиц — 400-500 тысяч рублей. Те, кто не выполнил обязанности поставки техники в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части, так же подвергаются взысканиям на аналогичные суммы.

В дополнение к этому, президент утвердил закон, повышающий штраф за отсутствие явки в военкомат по повестке без веской причины до 30 тысяч рублей (согласно ст. 21.5 КоАП РФ). До этого момента ст. 21.5 КоАП РФ предусматривала взыскание в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Штраф за несообщение уведомления о выезде из России на срок более шести месяцев или о въезде в страну также будет повышен — от 5 до 15 тысяч рублей (ранее от 500 до 3 тысяч рублей).

Штраф за несвоевременное представление в военкомате списков для учета граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, также будет увеличен до 50 тысяч рублей.

Владимир Путин ранее подписал закон об увеличении срока задержания при военном положении. Граждан, подозреваемых в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления смогут задерживать на срок до 30 дней.