В Госдуме назвали главное препятствие урегулирования конфликта на Украине Депутат Толмачев: урегулированию конфликта мешает позиция Украины и ЕС по Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия. Крым. Феодосия

Юридическим препятствием урегулирования конфликта между Россией и Украиной остается международный статус Крыма, ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он напомнил, что, согласно Конституции РФ, данные территории — часть РФ.

Юридические препятствия для урегулирования действительно имеют место. Важнейшее из них — международный статус Крыма, народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Мы давно определились с тем, что это — наши территории, так записано в Конституции. У противника и его европейских хозяев другое мнение, — отметил Толмачев.

Ранее европейские чиновники предупредили администрацию Трампа о невозможности признания Крыма российским. Европа намерена твердо придерживаться позиции непризнания изменения статуса полуострова без согласия Киева. Более того, Крым и перспективы вступления Украины в НАТО в ЕС назвали «красными линиями», которые Европа не готова переступить.

Позднее депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил, что Украина фактически потеряла Крым в 2014 году из-за внутреннего политического кризиса. По его словам, в период государственного переворота украинские власти были сосредоточены на борьбе за власть, а не на территориальной целостности. При этом парламентарий раскритиковал планы США по эксплуатации украинских ресурсов, заявив, что Вашингтон в конечном итоге «выбросит Украину на помойку» истории.