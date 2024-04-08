В Госдуме нашли способ поддержать производителей шампанского Депутат Фаррахов: акциз на игристые вина составит 119 рублей с 1 мая

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В Госдуме решили поддержать производителей шампанского, для этого акциз на игристые вина предложили смягчить: с 1 мая он составит 119 рублей вместо запланированных 141 рубля, рассказал член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. В беседе с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что также для виноделов планируется ввести повышенный вычет сумм акциза, если использовались материалы, произведенные до их признания подакцизным товаром.

Этот комплекс поправок существенно поддерживает отечественного производителя вина, — заявил парламентарий.

Фаррахов подчеркнул, что изменения в Налоговый кодекс позволят повысить качество продукции и создадут условия для конкуренции между производителями. Благодаря этому цены на игристые вина не будут расти.

Тем временем директор российского отделения Всемирной организации винного туризма Леонид Попович отметил, что даже при принятии данных мер цены на шампанское все равно вырастут на 50–60 рублей. При этом, по его словам, предложенные поправки действительно помогут отечественным производителям.

Главным образом они играют на то, чтобы цены ввозимой в Россию винодельческой продукции поднялись, потому что к ней вычет на акциз не применяется в отличие от отечественной, — пояснил Попович.

Руководитель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин ранее рассказал, что баночные алкогольные коктейли на основе виски в скором времени перестанут пользоваться спросом у россиян, так как цена на них уже в мае вырастет. По его словам, это связано с увеличением акцизов.