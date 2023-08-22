В ГД рассказали, кто из россиян больше всего рискует заболеть гепатитом C Депутат Леонов: гепатитом C может заразиться любой россиянин

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Больше всего гепатитом C рискуют заразиться наркоманы, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что от инфицирования не застрахован ни один россиянин, так как передача вируса происходит, в том числе, через кровь во время хирургических вмешательств или через инструменты в парикмахерской.

Больше всего гепатитом C заболеть рискуют наркоманы, так как часто несколько человек используют один шприц. К сожалению, от гепатита C никто не застрахован. Он передается во время оказания медицинской помощи, так как инфицирование происходит через кровь: во время хирургических вмешательств, стоматологических вмешательств. Теоретически может передаться через необработанные ножницы или лезвие бритвы в парикмахерской, — подчеркнул Леонов.

Депутат также заявил NEWS.ru,что госфинансирование закупок лекарств от гепатита C необходимо увеличить. Собеседник объяснил, что терапия от данного вида заболевания дешевле лечения осложнений в виде цирроза или онкологии.

Прекращение поставок американского препарата от гепатита C не будет иметь существенного значения для пациентов, страдающих от этого заболевания, заявил NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в России есть альтернативы данному препарату.

Вирусолог также рассказал, насколько широко распространен гепатит С в России. По его словам, число страдающих от данного заболевания россиян оценивается в несколько миллионов человек. Гепатит С представляет серьезную опасность для здоровья, так как может привести к развитию цирроза или рака печени.

Решение о прекращении поставок «Зепатира» в Россию было принято американской фармакологической компанией MSD. На это средство приходится около 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С. В настоящее время российские компании разрабатывают дженерики, идентичные лекарству из США.