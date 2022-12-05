В Госдуме раскрыли детали законопроекта о продлении антисанкционных мер Депутат Гаврилов: новые антисанкционные меры могут выразиться в виде изменения закона «Об образовании в РФ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые антисанкционные меры могут выразиться в виде внесения изменений в закон «Об образовании в РФ», заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru. По его словам, комитет предварительно поддержал ко второму чтению блок поправок регуляторного характера, которые доказали эффективность в этом году.

Комитет предварительно поддержал ко второму чтению блок поправок регуляторного характера, доказавших свою эффективность в уходящем году. Антисанкционные меры могут выразиться в том числе в виде внесения изменений в закон «Об образовании», — сказал Гаврилов.

Депутат добавил, что проект подразумевает расширение бюджетных квот в российских вузах. Гаврилов отметил, что возможностью учиться в России смогут воспользоваться в первую очередь студенты, чьи права на образование «были нарушены недружественными действиями стран, где они непосредственно проходили обучение».

Правительство получит соответствующее право для принятия решения об увеличении числа бюджетных мест по приоритетным направлениям, — резюмировал Гаврилов.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские законодатели ведут работу над третьим антисанкционным пакетом мер. По его словам, новый комплекс мер будет «достаточно интересным». Толстой добавил, что подзаконные акты будут подготавливаться немедленно, чтобы законы, принятые на внеочередных сессиях, сразу же начали работать.