В ГД напомнили уехавшим на фоне мобилизации россиянам о повышении налогов Депутат ГД Федоров: уехавшие на фоне мобилизации россияне могут столкнуться с повышением налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, покинувшие страну в связи с частичной мобилизацией, могут столкнуться с повышением налогов, если будут оставаться за рубежом более полугода и работать удаленно, напомнил в беседе с URA.RU член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он пояснил, что такие люди перестанут быть резидентами налогового обложения России.

Если человек уехал из России и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ. У нас этот срок — полгода. Но если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Фактически за него платит компания. Размер налога увеличивается [c 13% до 30%], потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина, — сказал парламентарий.

При этом он усомнился в необходимости ужесточать налоговое законодательство в отношении данной категории граждан.

Ранее сенатор Андрей Клишас допустил введение ограничений в отношении россиян, уехавших из страны на фоне мобилизации. По его словам, нахождение за границей для них может стать менее комфортным.

Представитель Совфеда также отметил, что соответствующие законопроекты в настоящее время не рассматриваются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле дискуссий и обсуждений о возможных ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян не ведется.