В ГД объяснили ужесточение наказания за участие в нежелательной организации Депутат Чаплин: нежелательные организации угрожают безопасности РФ и ее молодежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил NEWS.ru, что организации, признанные в России нежелательными, несут угрозу для национальной безопасности страны, поскольку вмешиваются во внутренние дела. Кроме того, они насильно навязывают молодежи «губительные идеологии» и призывают совершать преступления, добавил он. По словам депутата, именно этим объясняется законопроект о расширении ответственности за участие в подобных организациях.

Расширение ответственности за участие в нежелательных организациях поможет России эффективнее бороться с внешними угрозами. Злоупотребление иностранными и международными организациями могут использовать Россию в качестве площадки для проведения неблагоприятных действий. Расширение ответственности позволит более эффективно контролировать и пресекать такие попытки вмешательства, — объяснил Чаплин.

Депутат также добавил, что Россия должна быть суверенным государством, имеющим право самостоятельно определять свою политику и обеспечивать безопасность своего народа.

Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что житель подмосковного Солнечногорска подозревается в сборе средств для иностранной организации, признанной нежелательной в РФ. По данным следствия, с августа 2023 года по февраль 2024 года от участников организации он получил как минимум 17 млн рублей на деятельность движения, в том числе и на агитационные материалы.

