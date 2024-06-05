Россиянин собрал 17 млн рублей для нежелательной организации Жителя Солнечногорска заподозрили в помощи нежелательной организации

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Житель подмосковного Солнечногорска подозревается в сборе средств для иностранной организации, признанной нежелательной в РФ, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, с августа 2023-го по февраль 2024 года от участников организации он получил как минимум 17 млн рублей на деятельность движения, в том числе и на агитационные материалы.

Так, подозреваемый заключил с типографией договор и оплатил 620 тысяч рублей за печать агитационного издания газеты тиражом более 160 тысяч экземпляров. В дальнейшем он организовал распространение газеты на территории РФ, — сообщили в Следкоме.

Следователи с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России провели обыски, осмотрели выписки о движении по счетам, устанавливают соучастников. По ч. 2 ст. 284.1 УК РФ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Как уточняет РИА Новости, он помогал организации «АллатРа» — новому религиозному движению, основанному на Украине.

Ранее депутаты Госдумы решили рассмотреть вопрос признания деятельности «Фонда Клуни за справедливость», учрежденного актером Джорджем Клуни, нежелательной в России. Поводом стал призыв к задержаниям российских журналистов, который сам Клуни уже опроверг. Он заверил, что фонд никогда не намеревался преследовать журналистов, в том числе российских.