Назван способ «заново открыть Россию» для своих и иностранных туристов Депутат Гаврилов: визовая политика Запада заново откроет Россию для туристов из дружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-114

Развивать региональную авиацию сейчас необходимо на базе Ил-114 — для перевозки пассажиров в пределах ЦФО, Поволжья и Урала, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Депутат также призвал сконцентрировать внимание на широкофюзеляжных лайнерах Ил-96-400 для дальних туристических перелетов внутри России в Крым, на Дальний Восток и в Калининград. Парламентарий добавил, что развитая инфраструктура и доступность «заново откроют» РФ и для ее граждан, и для гостей из дружественных стран.

Необходимо развивать региональную авиацию на базе Ил-114 для полетов в пределах ЦФО, Поволжья и Урала. Нам нужны и широкофюзеляжные Ил-96-400 для перевозки туристов на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Конечно, его производство должно дотировать государство, потому что мы не можем использовать иностранное оборудование. Также необходимо работать над повышением эффективности пермских авиадвигателей ПС-90, — подчеркнул Гаврилов.

Парламентарий призвал предоставить российским путешественникам возможность воспользоваться дотируемыми рейсами для знакомства «с красотами нашей страны, чтобы создать массовый спрос на отечественную туристическую продукцию и объекты инфраструктуры» — отели, новые маршруты, досуговые места.

Позже можно ставить вопрос о создании премиум-сегмента и тур-пакетов для иностранцев. Но прежде всего мы должны ставить в приоритет нашего массового российского туриста, — считает Гаврилов.

По его словам, Запад своей визовой политикой проявил пренебрежение и оскорбительное отношение к туристам из РФ и Москва должна использовать этот момент для собственного развития.

Важна широкомасштабная программа развития инфраструктуры, повышения качества обслуживания. Но все мы понимаем, что в первую очередь нужна инфраструктура доступа. Наша страна — большая, и чтобы попасть за тысячи километров, нужны возможности, — подытожил депутат.

Ранее Гаврилов заявил NEWS.ru, что российским властям необходимо увеличить свое участие в государственно-частном партнерстве (ГЧП). По его словам, этот шаг поможет в области импортозамещения и позволит нарастить темпы строительства новых индустриальных центров, особенно в отрасли IT-технологий. Гаврилов уверен, что государство должно помочь частным инвесторам в сложившейся ситуации.