В ГД назвали глупостью заявление о победе НАТО над Россией за три дня Депутат Чепа: в войне России с НАТО победителей и побежденных не будет

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Заявление члена палаты представителей США от Республиканской партии Адама Кинзингера о том, что НАТО может победить Россию за три дня, является глупым, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в подобных конфликтах не будет ни победителей, ни побежденных, однако американские конгрессмены этого не понимают.

Довольно сложно оценивать глупости человека, который не понимает, что говорит. Победителей и побежденных здесь не будет, это самое главное. Обидно, что люди столь высокого ранга, такие как конгрессмены, к сожалению, этого не понимают. В этом серьезные риски и опасения, что не отдают отчета существующей военной угрозе, — считает Чепа.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил NEWS.ru, что Кинзингер является типичным антироссийским политиком, который зарабатывает себе очки, делая резонансные заявления. В период особенно накаленной политической обстановки он «озвучивает нарочито смелые прогнозы».

Выдавать желаемое за действительное — одна из характерных черт этого американского конгрессмена, который демонстрирует непомерные амбиции и уверенность только на просторах Сети, — добавил парламентарий.

В одной из соцсетей Кизингера спросили, по какой причине НАТО до сих не победила Россию в открытом противостоянии. В ответ конгрессмен выразил надежду, что это шутка от пользователя и добавил, что «война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию». Как отметили в американском журнале Newsweek, Кизингер активно поддерживает Киев с самого начала российской спецоперации на Украине.