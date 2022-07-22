В ГД допустили появление общей границы с Приднестровьем Депутат Госдумы Затулин допустил появление общей границы России с Приднестровьем

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У России может появиться общая граница с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, заявил первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, это зависит от того, как будет развиваться военная операция на Украине.

У нас пока нет границы с регионом, но в каких направлениях будет развиваться спецоперация, это вопрос нашего военно-политического руководства и нельзя исключать, что у нас возникнет общая граница с Приднестровьем, — сказал Затулин.

Он добавил, что в России не желают накалять обстановку вокруг Приднестровья, но военная агрессия со стороны Молдавии может привести к признанию его независимости. При этом пока молдавская сторона «не перешла грань», к признанию Приднестровья следует подходить осторожно, отметил Затулин. При обострении ситуации же нужно оказать непризнанной республике «всемерную помощь».

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев ранее заявил, что власти республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Он добавил, что независимость страны является «безусловным приоритетом».