«Уралтрансмаш» досрочно поставил в МО партию обновленных гаубиц «Мста-С»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

«Уралтрансмаш», находящийся в составе концерна «Уралвагонзавод», входящего в Ростех, досрочно поставил в Минобороны России партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» после капремонта с модернизацией по гособоронзаказу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Уточняется, что была улучшена прицельная скорострельность орудия до 10 выстрелов в минуту и точность наведения.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года «Уралтрансмаш» досрочно отправил партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» после капитального ремонта с модернизацией в Минобороны РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, гаубицы оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. Также доступен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию.

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» обладает несколькими уникальными характеристиками, среди которых высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов, а также возможность быстро занимать и покидать огневую позицию.

Ранее стало известно, что Ростех в разы увеличил объемы производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». В госкорпорации отметили, что выпуск боевых машин стал рекордным за последние 10 лет.