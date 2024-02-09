«Точно и сильно»: Легойда о словах Путина про действия Киева против РПЦ Легойда: Путин «точно и сильно» описал невозможность разделить РПЦ на Украине

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «очень точно и сильно» высказался о том, что Украине не удастся «растащить» Русскую православную церковь, написал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале. Ранее российский лидер отметил, что РПЦ объединяет душу народа.

Очень точные и очень сильные слова президента. Конечно, не удастся, — заявил Легойда.

В ходе интервью Путин упомянул действия Киева в отношении РПЦ. Президент отметил, что украинские власти «растаскивают» Русскую православную церковь, потому что она «объединяет не территорию, а душу», однако «никому не удастся ее разделить».

Ранее в РПЦ заявили, что считают идеологическим заказом исключение Православной церковью Украины из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского. По словам заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, за этим могут стоять Константинопольский патриархат и Госдепартамент США, учредившие ПЦУ.

Кроме того, осенью Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, уничтожение УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.