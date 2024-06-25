«Танго танцуют вдвоем»: сенатор об отношениях России с Арменией Сенатор Косачев: Россия готова выстраивать дружеские отношения с Арменией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Косачев

Россия готова выстраивать дружеские отношения с Арменией, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах «Примаковских чтений». Он подчеркнул, что «танго танцуют вдвоем», поэтому конечный исход зависит от Еревана, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Россия совершенно точно готова выстраивать с Арменией дружеские и союзнические отношения, мы будем до последнего придерживаться этой линии, но танго танцуют вдвоем, конечный исходит зависит не от России, он зависит от Армении, он зависит от того, в какой степени нынешнее руководство Армении осознает те риски, которые несет в себе антагонизация по отношению к России, — отметил Косачев.

Сенатор добавил, что сближение Армении с Западом является безответственным. Он сказал, что на примере других стран постсоветского пространства можно увидеть, к чему приводит сближение с Западом, поэтому Россия не желает такой судьбы Армении.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что население Армении устало от борьбы, страданий и выживания. По его словам, люди хотят просто жить. При этом Пашинян уверен, что в республике есть средства для удовлетворения потребностей граждан, тогда как государство является инструментом обеспечения счастья и благосостояния, а не плацдармом для «вечной борьбы».