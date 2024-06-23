Пашинян заявил, что народ Армении устал бороться Пашинян: народ Армении хочет просто жить, а не бороться

Население Армении устало от борьбы, страданий и выживания, такое мнение на политическом собрании правящей партии «Гражданский договор» высказал премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, люди хотят просто жить, передает РИА Новости.

Идеология реальной Армении следующая — народ говорит нам и всем: «Мы не хотим больше бороться, выживать, страдать жертвовать собой. Мы хотим просто жить», — заявил Пашинян.

Как отметил армянский премьер, в этом заключается послание народа элитам и правительству. При этом Пашинян уверен, что в республике есть средства для удовлетворения потребностей граждан. По его словам, государство является инструментом обеспечения счастья и благосостояния, а не плацдармом для «вечной борьбы».

Именно такая дискуссия ведется в Республике Армения: государство это инструмент вечной борьбы или инструмент обеспечения жизни, счастья, свободы, безопасности и благосостояния? — считает Пашинян.

Ранее пресс-служба аппарата премьера Армении сообщила, что республика предложила Азербайджану создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Инициатива призвана не допустить эскалации на приграничных территориях.