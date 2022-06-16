Google оштрафовали еще на 15 млн рублей Суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать личные данные пользователей в России, передает ТАСС. Отмечается, что в августе 2021 года компания уже была оштрафована за аналогичное нарушение на 3 млн рублей, с того момента Google ничего не изменил.

Суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 млн рублей, — огласил приговор судья.

21 апреля мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Поводом для этого послужило распространение на YouTube видеороликов со сведениями о потерях Вооружённых сил РФ и жертвах среди мирного населения.

18 мая стало известно, что ООО «Гугл» обратится в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, указав на невозможность исполнения денежных обязательств. В компании заявили, что банкротство не скажется на предоставлении информации пользователям в России.