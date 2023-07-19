Стало известно, в каком формате Путин будет участвовать в саммите БРИКС Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР 22-24 августа, в формате видеоконференции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что это будет полноценное участие во встрече.

Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие, — сказал Песков.

Он добавил, что очно Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Песков заверил, что Россия не угрожала ЮАР войной из-за возможного ареста Путина по требованию Международного уголовного суда. Он заявил, что со стороны Москвы подобного рода риторики никогда не было, а появившиеся на этот счет сообщения не соответствуют действительности.

МУС выдал ордер на арест президента России в марте. Это означает, что страны, ратифицировавшие статус МУС, гипотетически могут задержать Владимира Путина, выполняя свои обязательства перед организацией. ЮАР входит в число этих стран. Ее президент Сирил Рамафоса дал понять, что не намерен допускать арест российского коллеги, так как этот шаг был бы равносилен объявлению войны РФ.