Стало известно, сколько утекло данных россиян в Сеть в 2022 году Роскомнадзор зафиксировал около 150 утечек данных пользователей в 2022 году

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За 2022 год у российских компаний произошло около 150 утечек персональных данных клиентов, сообщил Роскомнадзор в Telegram. По данным ведомства, 87% случаев утечек были подтверждены. Более чем в 50% дел ведомство организовало проверку, по нескольким делам РКН назначил штрафы и вынес предупреждения компаниям. Рассмотрение дел за 2022 год продолжается.

В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных. В прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок. В 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены. Составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. <...> Суды назначили штрафы на общую сумму около 1 млн рублей, а также вынесли девять предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов об административных правонарушениях продолжается, — говорится в сообщении.

Начиная с 1 января 2023 года Роскомнадзор занялся 25 проверками утечек данных, которые произошли в конце 2022 года.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции». В ведомстве добавили, что представители компании оперативно уведомили о произошедшем инциденте.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных. По его мнению, ситуация в стране сложилась чрезвычайная.

Также Хинштейн подчеркнул, что позиция думского комитета по данному вопросу остается неизменной и заключается в полном снятии моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных.