Роскомнадзор займется утечками данных из российского банка Роскомнадзор проверит утечки данных клиентов «Газпромбанка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции», заявили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что представители компании оперативно уведомили Роскомнадзор о произошедшем инциденте.

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции», — сказал собеседник агентства.

Ранее компания «1С» обнаружила утечку данных пользователей портала с электронными учебными материалами для учителей и школьников «1С:Урок». Как рассказал представитель компании Алексей Харитонов, в открытый доступ попали ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов, пароли и прочие критически важные данные в открытый доступ не попали.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных. По его мнению, ситуация в стране сложилась чрезвычайная.

Также Хинштейн подчеркнул, что позиция думского комитета по данному вопросу остается неизменной и заключается в полном снятии моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных.