Хинштейн оценил ситуацию с утечками персональных данных Хинштейн: нужно форсировать работу над поправками об ответственности за утечку данных

Фото: NEWS.ru

Александр Хинштейн

В России необходимо форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его мнению, ситуация в стране сложилась чрезвычайная.

Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная, — сказал депутат.

Он также напомнил, что в настоящее время проверки Роскомнадзором компаний. оперирующих персональными данными, подпадают под действия правительственного моратория. Однако на официальном портале правовой информации размещен проект об изменениях в соответствующее постановление, там предлагается позволить проверки при поручении президента, премьер-министра, вице-премьера или в случае «подтвержденной утечки при согласовании с прокурором».

Также Хинштейн подчеркнул, что позицию думского комитета по заявленному вопросу остается неизменной и заключается в полном снятии моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных.

Ранее PR-директор компании «Ситимобил» Екатерина Зубенина сообщила о том, что утечка данных привела к тому, что в публичный доступ попали как фотграфии документов водителей сервиса, так и обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок пользователей сервиса.

Также сообщалось, что персональные данные клиентов сети «ВкусВилл» оказались в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Уязвимости удалось устранить в первые часы после обнаружения утечки. Кроме того, были приняты все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.