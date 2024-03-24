Названо число пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ Гладков: четыре человека пострадали при обстреле Белгорода ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Четыре человека пострадали во время обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, специалисты уже приступили к замерам и закрытию теплового контура по временной схеме на каждом поврежденном объекте. Он добавил, что строители постараются восстановить все как можно скорее, чтобы у людей было больше уверенности, что можно справиться с любой бедой.

Губернатор рассказал, что один из осколков попал в мастерскую художника-пейзажиста, участника международных и всероссийских конкурсов, члена Союза художников РФ Григория Новикова. Художник рассказал главе региона, что приехал на свое рабочее место прямо перед началом обстрела, он не пострадал.

В результате атаки ВСУ в Белгороде, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в семи многоквартирных домах, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали выпущенные Вооруженными силами Украины 22 реактивных снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью. Ракеты были перехвачены в районе 17:50 (совпадает с мск).