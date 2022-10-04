Стало известно, отменят ли изучение украинского языка в новых регионах РФ Замглавы МИД РФ Иванов: в новых регионах РФ не отменят изучение украинского языка

Фото: Стрингер/РИА Новости

В образовательных учреждениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжится изучение украинского языка, если этого захотят власти регионов, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. По его словам, в новых субъектах РФ русский язык будет считаться государственным, однако изучение других языков запрещено не будет, передает РИА Новости.

В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков. В том числе и украинского языка. Но это будут определять власти, — подчеркнул Иванов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что и русский, и украинский должны стать государственными языками в Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что решение уравнять в правах в Крыму русский и украинский языки, а крымско-татарский сделать третьим государственным языком было правильным.

Депутат заявил, что ни в коем случае нельзя позволять национальным меньшинствам забывать свой родной язык. Парламентарий также заявил, что украинский язык должен преподаваться в школах в присоединенных республиках.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявил, что в Херсонской и Запорожской областях у украинского языка не будет официального статуса. При этом, по его словам, запрещать его никто не будет.