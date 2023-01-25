Стало известно о закрытии Мавзолея Мавзолей закроют на два месяца для проведения профилактических работ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мавзолей, в котором покоится тело революционера Владимира Ленина будет закрыт на два месяца. Это делается для того, чтобы ради проведения профилактических работ, сообщили ТАСС в Федеральной службе охраны РФ.

С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий, — заявили в ФСО.

Профилактические работы в Мавзолее проводятся раз в два года, их детали не оглашаются. До этого работы ранее проводились в 2017, 2019 и 2022 годах.

В декабре глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил вернуть останки бывшего главы СССР Иосифа Сталина в мавзолей. Он объяснил инициативу тем, что «большинство россиян высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы». Малинкович также рассказал, что перенос останков в мавзолей надо провести «в торжественной обстановке с участием государственного руководства».

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что тело Владимира Ленина не захоронят в ближайшее десятилетие, так как в России осталось много людей, которые положительно относятся к вождю пролетариата. Вместе с этим он подчеркнул, что нахождение тела Ленина на Красной площади неуместно и неуважительно.