Стало известно, что делать при установке сотовой вышки на соседнем участке Депутат ГД Гаврилов: у соседа можно потребовать сноса вышки сотовой связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если сосед установил на частном земельном участке вышку сотовой связи, можно потребовать снести данный объект, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал aif.ru, что подобные строения могут вредить здоровью из-за облучения, а также обесценить соседние дома. Земельный участок не предназначен для таких вышек, подчеркнул парламентарий.

Это может вредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок. В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как соседский земельный участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства, — пояснил депутат.

По словам Гаврилова, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. В случае если будет выявлено, что установленная вышка навредила здоровью, с соседа можно будет получить компенсацию в размере от одного миллиона рублей. Также появляется возможность инициировать снос объекта при помощи местной администрации или компании, которая его возводила.

Если местная администрация давала согласие на возведение вышки <...>, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта, — уточнил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что наличие вышки снижает стоимость участка, дома или квартиры, рядом с которыми она находится. Цены падают примерно на 8–20%, а в некоторых случаях жилье можно продать только с 50-процентной скидкой. Это также может стать основанием для обращения в суд или в полицию без медицинской экспертизы.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что определить границы земельного участка можно, обратившись к кадастровому инженеру. По его словам, со специалистами нужно заключать договор: они работают как ИП или в организации.