Россия выплатила около 200 миллионов рублей помощи украинцам

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Общая сумма денежной помощи мирным гражданам на территории Украины составила почти 200 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что единовременная выплата по данной помощи составляет 10 тыс. рублей.

На территории Украины общая сумма выплаченной единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей составила свыше 194 млн рублей. Выплаты продолжаются, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что общая сумма единовременных выплат беженцам с территорий Украины и Донбасса, прибывшим в Россию, приблизилась к 2,8 млрд рублей. Глава крымского МЧС Сергей Садаклиев сообщил, что более 150 тысяч беженцев прибыли в Крым с территорий Украины и Донбасса. По его словам, людей расселили в пять пунктов временного размещения, а также предоставили им полевой лагерь.

Всего с начала усиления конфликта в Донбассе российскую границу пересекли более 1,3 млн человек, среди которых насчитывается 223 тысячи детей.