«Способ поживиться»: депутат о «мобилизации» автомобилей украинцев Депутат Новиков: власти Украины отнимают автомобили у граждан, чтобы поживиться

Любой олигархический режим решает свои проблемы за счет рядовых граждан, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru законопроект о мобилизации, рассматриваемым Верховной радой Украины, где указывается, что украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут его лишиться.

Сейчас ресурсы стремительно сжимаются, а налогооблагаемая база уменьшается. Поэтому сейчас и в дальнейшем мы увидим еще целый ряд решений, нацеленных на то, чтобы забрать последнее у украинцев. Начиная от машин и имущества, до жизни человека, когда снижают призывной возраст или хотят мобилизовать женщин. Вряд ли эти решения поспособствуют укреплению обороноспособности Украины. Зато способов поживиться станет еще больше, — сообщил Новиков.

Он напомнил, что в Верховной раде заседает состоятельная публика, которая обогатились в результате раздела и разграбления некогда общего достояния советского народа за счет рычагов власти. По его словам, давно известно, что таможенные, правоохранительные службы и сферы, связанные с экономической и банковской деятельностью, были всегда самыми «хлебными» на Украине.

Команда Зеленского не стала исключением, более того, занималась обогащением стремительно. Оказавшись в преддверии полного краха Украины, они помимо разграбления собственного народа, получили возможность «тырить» средства, направляемые Западом, — сообщил Новиков.

Ранее советник командующего Сухопутными силами ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.