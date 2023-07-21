Сотрудники IT-компаний смогут подать заявку на отсрочку от армии с 24 июля

Фото: shutterstock.com

Прием заявлений от российских IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в армии начнется 24 июля, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ. Документы будут приниматься на портале государственных услуг вплоть до 8 августа. Все данные должны будут проверить работодатели призывников, отметили в ведомстве.

Сотрудники IT-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва, — сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

Списки кандидатов на получение отсрочки от срочной службы также отправляются компаниями. От одной организации может поступить несколько списков, уточнили в ведомстве. Решение по предоставлению отсрочки будет приниматься призывными комиссиями в период с 1 октября по 31 декабря.

Отмечается, что далеко не все IT-специалисты смогут получить отсрочку. Согласно установленным критериям, она предоставляется только гражданам России в возрасте от 18 до 27 лет, работающим по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также обязательно наличие высшего образования.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. По его словам, новые нормы вступят в силу лишь с весеннего призыва 2024 года.