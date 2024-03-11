Сотни участков открыли за рубежом для голосования на выборах президента РФ ЦИК: за рубежом открыли 295 участков для голосования на выборах президента РФ

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Проголосовать на выборах президента России за рубежом можно будет на 295 избирательных участках в 144 государствах, сообщил член ЦИК Павел Андреев. По его словам, которые приводит ТАСС, срок их образования за пределами страны завершился 9 марта.

За пределами территории Российской Федерации образовано 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков на территории города Байконур, — заявил Андреев.

Он отметил, что по закону избирательные участки за рубежом в исключительных случая могут образовываться руководителями загранучреждений не позднее, чем за пять дней до первого дня голосования. Решением Совета Федерации выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. В Центризбиркоме заключили, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Ранее ВЦИОМ представил электоральный расчет, согласно которому действующий президент России Владимир Путин может набрать 82% голосов на предстоящих выборах главы государства. При этом расчетный показатель явки на голосование составил 71%.

Кроме того, 10 марта 530 россиян в турецком городе Бурса приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ. В Генконсульстве России в Стамбуле отметили, что выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством.