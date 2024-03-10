Более 500 россиян досрочно проголосовали в Турции на выборах президента РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В турецком городе Бурса 10 марта 530 россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, передает пресс-служба Генконсульства России в Стамбуле. Тем, кто пришел на выборы впервые, выдали сувениры. Выездное мероприятие состоялось на базе Ассоциации турок-месхетинцев.

Всего в процедуре волеизъявления приняли участие более 530 граждан России. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством. Соотечественникам, впервые принявшим участие в голосовании, вручены памятные сувениры, — сообщили в консульстве.

В ведомстве напомнили, что непосредственно в единый день голосования 17 марта с 08:00 до 20:00 можно будет отдать свой голос в Генеральном консульстве России в Стамбуле.

Ранее огромный баннер с орфографической ошибкой, посвященный предстоящим выборам президента России, повесили на один из жилых домов Обнинска в Калужской области. На предвыборном баннере слово «Российская» было написано с одной буквой «С». В администрации возложили вину за произошедшее на компанию-подрядчика. После многочисленных жалоб горожан плакат был демонтирован.