Названо возможное число голосов за Путина на выборах ВЦИОМ: Путин может набрать 82% голосов на выборах президента России

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Действующий президент России Владимир Путин может набрать 82% голосов на предстоящих выборах главы государства, следует из электорального расчета Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом расчетный показатель явки на голосование составляет 71%.

Согласно электоральному расчету, действующий глава государства В. Путин лидирует с показателем 82%. Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) — 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») — 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) — 5%, — сообщает ВЦИОМ.

Электоральный расчет к предстоящим выборам президента России подготовлен ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

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