Соавтор закона об ЛГБТ-пропаганде раскритиковал арест за радужные серьги Хинштейн назвал странным арест россиянки на пять суток за радужные серьги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Очень странным» назвал судебное решение об аресте жительницы Нижнего Новгорода за ношение сережек с цветами радуги депутат Государственной думы, один из авторов закона об ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александр Хинштейн. По его мнению, этот аксессуар не имеет никакого отношения к запрещенному в России международному экстремистскому движению. Он также выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит принятое решение.

Действительно, очень странное (если не сказать больше) судебное решение: пять суток ареста за сережки с традиционной, семицветной радугой. Какое отношение это имеет к ЛГБТ — непонятно, — написал депутат в своем Telegram-канале.

24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это первый подобный случай в России после принятия закона о запрете «международного движения ЛГБТ». При этом адвокат девушки рассказал, что судья не смог объяснить, какой именно символ демонстрировался и почему он считается запрещенным, суд сослался на решение Верховного суда.

Следователи, которые допрашивали девушку, прежде всего искали ее друга со значком украинского флага. В суде же, по словам отца арестованной, «поразглядывали сережки, поулыбались и назначили Насте пять суток ареста».