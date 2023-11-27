Сладков объяснил, зачем в России реформируют морскую пехоту Военкор Сладков заявил, что морская пехота нужна для расширения влияния в мире

Фото: МО РФ

Увеличение численности и усиление структуры морской пехоты России говорит о стремлении расширять влияние «на планете Земля», заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, морская пехота — это штурмовые войска.

Если это чётко просчитанный шаг в развитии Вооруженных сил России (а как иначе), то увеличение численности и усиление структуры нашей морской пехоты говорит только об одном: о стремлении расширять влияние нашей страны на планете Земля, — написал он.

Сладков добавил, что морпехи предназначены для десантирования с моря и захвата берегов для дальнейшего продвижения вглубь суши уже основными силами. Они также несут охрану и оборону военно-морских баз и объектов.

Ранее источник «Известий» в Минобороны РФ сообщил, что специальные дивизионы речных штурмовых катеров могут появиться в составе морской пехоты Вооруженных сил России. По его словам, задачами новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах.

В качестве эксперимента уже был создан один такой дивизион, заявил собеседник агентства. Он указал, что дивизион протестировали в зоне спецоперации на Украине. По словам источника, окончательно решение будет принято с опорой на результаты боевой работы. Какие-либо детали пока что не раскрываются, однако известно, что в состав нового дивизиона войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки, плавающие транспортеры и некоторые другие виды техники.