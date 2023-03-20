СК России возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается на сайте ведомства. В действиях гособвинителя Карима Ахмад Хана обнаружили признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Судьям МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса предъявлено обвинение в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ. Их подозревают в заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений..

Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется, — говорится в сообщении.

В СК напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Кремле напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения этого суда с точки зрения права для РФ являются ничтожными.