«Ситуация чревата»: Песков высказался о возможном продовольственном кризисе Песков опроверг обвинения генсека ООН в создании кризиса на рынке продовольствия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о возможности снять санкции на экспорт калийных удобрений из РФ в обмен на разрешение вывезти украинскую пшеницу через подконтрольные России порты обсуждалось на его встрече с президентом России Владимиром Путиным, передаёт ТАСС. По словам представителя Кремля, ограничения вводила не Москва, а США и Евросоюз, они и должны их снимать. Он также признал серьёзность ситуации.

Действительно, ситуация чревата. Это происходит не по нашей вине, наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, украинские «порты сильно заминированы» и «акватория чрезвычайно опасна для судоходства», что мешает вывозу пшеницы.

Нужна операция по разминированию, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Гутерриш обратился к Москве с просьбой не препятствовать проходу судов с зерном из украинских портов, обещая помочь со смягчением санкций в отношении экспорта удобрений. Такой шаг, по его словам, позволит решить проблему продовольственной безопасности в мире.